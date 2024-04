Hamas resiste - ecco che cos’ha in testa

Il portavoce delle Brigate al-Qassam di Hamas , Abu Obeida, ha fatto Appello per un'escalation su tutti i fronti contro Israele parlando ad Al Jazeera a 200 giorni dall'inizio della guerra. "Facciamo Appello alle masse delle nazioni arabe a sostenere la resistenza palestinese. L'intensificarsi delle ... Continua a leggere>>

L’eccidio attuato da Hamas il 7 ottobre “è stato un modo per riportare la Palestina al centro delle agende delle potenze internazionali”. In pratica, donne stuprate, massacrate, bambini messi nei forni e sgozzati davanti alle madri sarebbe un atto di resistenza. A sostenerlo, serafica come se ...

