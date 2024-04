(Di giovedì 25 aprile 2024) L'organizzazione terroristica sarebbe pronta a convertirsi in partito politico e a unirsi all'Olp per creare un governo unificato palestinese

(Adnkronos) – Nel caso in cui l’ Iran attaccasse direttamente Israele in risposta ai raid sulla sede diplomatica Iran iana a Damasco, Israele colpire bbe per rappresaglia obiettivi in Iran . A riferirne è da Londra la pubblicazione Elaph News, secondo ...

La proposta di hamas: "Ecco le nostre condizioni per il disarmo" - L'organizzazione terroristica sarebbe pronta a convertirsi in partito politico e a unirsi all'Olp per creare un governo unificato palestinese ...ilgiornale

Attacco a Rafah, Netanyahu non ha un piano per i civili: solo Al-Mawasi - Israele sostiene che un attacco alla città più meridionale di Gaza è vitale per smantellare hamas e ha proposto l’evacuazione dei civili. Ma più di un milione di persone si sono rifugiate in città. Do ...ilfattoquotidiano

Em entrevista, autoridade do hamas diz que grupo abandonará armas se Israel concordar com criação de Estado Palestino - À Associated Press, Khalil Al-Hayya disse que grupo se tornaria político e formaria um governo unificado, com trégua de 5 anos ou mais. Dificilmente proposta seria considerada por Israel.g1.globo