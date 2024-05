Raid e tank sul quartiere di Gaza City Svolta Biden | Stop armi a Israele se invade Rafah

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tel Aviv, 9 maggio 2024 – Daarriva un ultimatum a: condizionerà le forniture militari a Tel Aviv continuando con quelle difensive ma non con quelle offensive serà. Il presidente Usa ammette che bombe americane sono state usate per uccidere civili nella Striscia di. Oggi fonti palestinesi citate da Times of Israel hanno riferito di "intensiaerei e di avanzata di” nelnord di Zeitun di. In precedenza l'Idf aveva fatto sapere che stava conducendo attacchi contro obiettivi di Hamas nella parte centrale della Striscia. Gli sfollati nella trappola di. Scudi per Hamas, in fuga dai missili: "Noi esausti e senza più un posto" epa11326124 ...

