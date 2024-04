Gambe gonfie e caldo | cosa fare? I consigli dell’esperto e il “mix miracoloso” a base d’ananas

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Milano, 16 aprile 2024 -fanno spesso vanno a braccetto e il meteo pazzo di questa primavera non aiuta chi ne soffre. Anzi anticipa i tempi facendola diventare una sofferenza “quattro stagioni” e non più solo estiva. Sono circa 20 milioni gli italiani che soffrono per le, soprattutto donne, e per loro arriva dagli esperti dell'Afi (Associazione flebologica italiana) 6per prevenire e lenire l’insufficienza venosa e anche una la “dritta” su un mix di bromelina, enzima estratto dall'ananas, e vitamina C, che secondo una research letter pubblicata sull''International Journal of Angiology and Vascular Surgery può aiutare a ridurre gonfiore e senso di pesantezza del 30%". Donne ma non solo Con l’età cresce la sofferenza Mix di ...