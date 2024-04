Gambe gonfie | cause - diagnosi e cure

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024) Quella delleè una condizione di cui soffrono moltissime persone, in particolare le donne. Il gonfiore agli arti inferiori può interessare l’intera gamba, ma anche le sole caviglie. Moltissime sono leche possono portare a questo fastidioso disturbo così come diversi sono i rimedi e i fattori di rischio. Lepossono presentarsi in particolari fasi della vita perdiverse, ad esempio in seguito a condizioni fisiologiche come la gravidanza, oppure in situazioni di sovrappeso o per effetto della ritenzione idrica. Una dellepiù comuni è l’adozione di uno stile di vita pigro e sedentario, o il trascorrere molto tempo nella stessa posizione. Ledellesono molte e ...