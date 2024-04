Giro d’Italia 2024 | undicesima tappa Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare Percorso - data e altimetria | tornano i velocisti

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilsi sposta verso l’Adriatico. In questasi parte dadi Vale si arriva aal, passando il Molise, per poi prendere da Termoli la statale Adriatica. Una giornata dedicata completamente alle ruote veloci, che torneranno protagoniste nella Corsa Rosa. PROGRAMMAMercoledì 15 Maggiodi Valal, 207 km...

Annunciato ieri l’elenco dei partenti per il prossimo Giro d’Italia che scatterà il 4 maggio da Torino. Che il ciclismo tricolore sia in calo nelle ultime stagioni resta sempre più una certezza, i risultati restano molto poco confortanti, sia per quanto riguarda le classiche, sia, ancor di più, ... Continua a leggere>>

Su un calcio d'angolo teso, Gregg Berhalter riuscì a deviare il ... però, si aspettava che quella Spagna che aveva preso in giro in ...che quella Spagna che aveva preso in giro in ogni modo l'Italia, ...

Continua a leggere>>

... ma anche la fortuna di vivere sulla mia pelle nel giro di appena ...incluso il suo ruolo nell'accordo bilaterale con l'Italia che il ...un mare tra i nostri punti di vista sul valore della libertà d'...

Continua a leggere>>