Si è concluso il match tra Fognini - Evans , incontro valevole per il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2024 . Vince Fognini in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 sul britannico Evans . Nonostante il problema al polpaccio e una forma ...

Fognini e Evans infiammano gli Internazionali di Roma, interviene l’arbitro: “Tu non urlare con me” - fognini e evans infiammano gli Internazionali di Roma, interviene l’arbitro: “Tu non urlare con me” - Episodio controverso durante la partita tra fognini ed evans con l'arbitro che ha dato ragione al primo su una palla giudicata buona, commettendo un grave ...

Dove vedere in tv Fognini-Fritz oggi, orario ATP Roma 2024: programma e streaming - Dove vedere in tv fognini-Fritz oggi, orario ATP Roma 2024: programma e streaming - Dopo la vittoria di ieri sera sul britannico Daniel evans, tornerà subito in campo la wild card azzurra Fabio fognini agli Internazionali d'Italia 2024 di ...

Caos Evans vs Fognini a Roma: Daniel come Sinner, ma esplode la furia - Caos evans vs fognini a Roma: Daniel come Sinner, ma esplode la furia - Nella tarda serata di ieri è andato in scena uno dei match più interessanti tra il nostro Fabio fognini e Daniel evans. Bella sfida, molto combattuta con il tennista ligure che ha vinto dopo una vera ...