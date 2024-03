Fiumicino | all’IIS Palo Baffi l’evento Festa della “Donna e Libertà”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 – L’IIS Paoloha ospitato ieri”. Centinaia gli alunni in rappresentanza delle scuole del territorio che hanno preso parte all’iniziativa, presenziato dall’On Ester Mieli, vicepresidenteCommissione straordinaria del Senato per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio ed alla violenza la quale ha raccontato ai bambini in che cosa consiste l’ultima legge sul bullismo e cyberbullismo, votata al Senato pochi giorni fa. “Un progetto molto valido quello presentato in quest’aula magna, che verrà presto proposto nelle scuole del territorio, un’iniziativa che fa onore alla nostra città poiché il confronto diretto ed dialogo , rappresentano ...