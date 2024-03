Fiumicino celebra l’eccellenza femminile | le undici donne vincitrici del “Premio Donna dell’Anno 2024”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 marzolepremiate, ieri sera in aula consiliare, alle quali è stato riconosciuto il “” Comune di, dedicato al. Il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, l’assessore alle Pari Opportunità Monica Picca e l’assessore alla cultura Federica Poggio hanno consegnato le targhe di onorificenza alle. “L’8 marzo è un evento significativo per la nostra città, non solo per lazione della ricorrenza, ma soprattutto per lo spirito che anima questa manifestazione.è legata all’indirizzo ...