FIORELLO | ANDARE SU NOVE? NON LASCIO LA RAI MA POTREI TORNARE TRA UN ANNO O MAI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 5 maggio 2024)mette nero su bianco che non andrà sue rimane in Rai. Viva Rai2 chiude il sipario il 10 maggio e per rivedere il mitico showman occorre un nuovo progetto.alla? E perché? Io non mi muovo, nonla Rai ma dopo Viva Rai2 che chiude il 10 maggio dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta. Quando? Tra un mese, 6 mesi, uno mai. Non lo so, chi può dirlo? Così all’Adnkronos Rosario, a margine dell’evento Tennis and Friends. Venerdì 10 maggio gran finale di Viva Rai2 con Amadeus e Jovanotti. Il futuro è tutto da scrivere. L'articolo proviene da BUBINO.