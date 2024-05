Fiorello | Andare al Nove? La gente va e viene - ma la Rai è sempre la Rai

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lo showman smentisce una volta per tutte l'arrivo a Discovery, anche se Viva Rai2 non avrà una nuova stagione

“Andare alla Nove? E perché? Io non mi muovo , non lascio la Rai“. Con queste parole Rosario Fiorello , a margine dell’evento “Tennis and Friends – Special Edition 2024“, ha chiarito il suo futuro dopo la chiusura di “Viva Rai2“, il suo morning show ...

FIORELLO mette nero su bianco che non andrà su Nove e rimane in Rai. Viva Rai2 chiude il sipario il 10 maggio e per rivedere il mitico showman occorre un nuovo progetto. ANDARE alla NOVE? E perché? Io non mi muovo, non LASCIO la Rai

