Chiara Ferragni - un futuro da attrice nel film dei fratelli Maserati?

(Di giovedì 9 maggio 2024) Voci e speculazioni Circolano speculazioni su una potenziale incursione dinel mondo del cinema. Recenti indizi, inclusa la sua presenza a Los Angeles e voci nell’industria, suggeriscono che il famoso imprenditore potrebbe prendere in considerazione un ruolo nel: A Racing Life”, diretto da Bob Moresco. Alla ricerca di chiarezza Per fare luce su queste voci, il Corriere ha contattato Andrea Iervolino, amministratore delegato di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (Ilbe), la società di produzione dietro il. Anche se Iervolino si è astenuto dal fornire una conferma ufficiale, la sua risposta ha lasciato intendere la possibilità di un coinvolgimento di. Una prospettiva promettente Iervolino ha espresso fiducia nel potenziale ...

L'imprenditrice diventa attrice ? Lo suggeriscono diversi indizi. Il produttore non conferma, ma spiega: « Chiara ha un volto di attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo»

Girare una nuova pagina Il 7 maggio Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 37esimo compleanno in un turbinio di sfide personali e professionali. Dalla separazione da Fedez al famigerato scandalo del “pandoro-gate”, Chiara ha affrontato una serie ...

