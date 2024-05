L'euro poco mosso in avvio a 1,074 sul dollaro - L'euro poco mosso in avvio a 1,074 sul dollaro - euro poco mosso in avvio di giornata dove passa di mano a 1,0745 sul dollaro (-0,09%). Lo yen scambia a quota 155,1.

Il prezzo del gas cede in avvio ed è poco sopra 30 euro - Il prezzo del gas cede in avvio ed è poco sopra 30 euro - (ANSA) - MILANO, 08 MAG - Il prezzo del gas in avvio è in deciso calo a 30,5 euro al megawattora. I contratti future su giugno cedono l'1,6%. (ANSA).

Toti arrestato, la procura: «Tangenti per 74 mila euro». I legali: «Attività lecite» - Toti arrestato, la procura: «Tangenti per 74 mila euro». I legali: «Attività lecite» - In base a quanto messo in luce dagli inquirenti, in poco meno di un anno e tre mesi - dal 31 dicembre ... per un valore complessivo superiore a 42 mila euro. I corruttori avrebbero inoltre offerto a ...