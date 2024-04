Esposito | “Spalletti ancora legato al Napoli Vi racconto la reazione al pareggio”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Carmine, grande amico di Luciano, ha rivelato il rammarico dell’ex tecnico azzurro per la stagione disastrosa del. Ultime notizie calcio– Lucianonon hadigerito la brusca separazione daldopo lo scudetto vinto lo scorso anno. A rivelarlo è l’amico di lunga data Carmine, che ha raccontato alcuni particolari sulladell’ex tecnico azzurro al caloroso omaggio del pubblico del Maradona in occasione di-Frosinone. “Ieri ho visto quando hanno inquadrato Luciano, c’è stata un’ovazione che ha quasi fatto dimenticare la brutta stagione di quest’anno – ha spiegatoa Radio Punto Nuovo – L’applauso è prima alla persona e ...

