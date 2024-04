Napoli | Max Esposito | “Si è cambiato troppo…E Spalletti…”

(Di martedì 2 aprile 2024) L’ex calciatore (anche) delMassimilianoè intervenuto a Radio Marte. Di seguito alcune sue dichiarazioni., con gli addii di Giuntoli e“Quest’anno è iniziato con la perdita di due punti di riferimento importanti quali Giuntoli e Spalletti. L’anno scorso parlai con Spalletti dopo un allenamento che ero andato a vedere e in mezz’ora mi ha trasmesso tutto quello che in un anno è riuscito a dare a tutti i napoletani, tifosi e giornalisti compresi. Ho capito la grandezza della persona”. Perdendo due punti di riferimento così, si destabilizza l’ambiente: trovare alternative all’altezza non è facile, si ètroppo, tre allenatori, diversi moduli”. Calzona “Calzona ha competenza e buona volontà ma è un anno che è andato male e speriamo non finisca peggio. ...

