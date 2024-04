Rugby | playoff e salvezza | nella Serie A Élite si decide tutto in 80 minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Manca solo una giornata alla fine della stagione regolare del massimo campionato italiano die molte sentenze sono ancora da scrivere. Se Viadana, Rovigo, Petrarca Padova, ValoEmilia e Colorno sono sicuri deie i Rangers Vicenza sono retrocesse, eccociò che sirà nell’ultimo turno. Viadana (56 punti) e Rovigo (55), infatti, sono divise da un solo punto e si giocheranno il primo posto finale in classifica. Per Viadana una trasferta non semplice, perché affronteranno delle Fiamme Oro obbligate a vincere per sperare nei, mentre Rovigo ospiterà un Vicenza che non ha più nulla da chiedere al torneo. Alle loro spalle c’è il Petrarca Padova (49 punti), sicuro di chiudere la regular season al terzo posto, visto che il ValoEmilia, ...