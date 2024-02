L’Empoli nei minuti di recupero mette il turno Adesso è a più cinque dalla zona salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) di Niccolò Pistolesi EMPOLI Chi di minuto diferisce, di minuto diperisce: 92 e 94, sono stati questi icruciali in cui sono state decise le due gare di quest’anno tra Empoli e Sassuolo. Un totale di dodici reti segnate tra la partita d’andata e quella di ritorno, un turbinio di emozioni e ribaltamenti di fronte. Come se la sceneggiatura delle due partite fosse stata scritta e studiata nei minimi dettagli da qualche sceneggiatore con l’obiettivo di non far mai comprendere allo spettatore ciò che potrebbe accadere, lasciando dunque lo stupore e la sorpresa come punti cardini dell’opera. Opere che hanno fatto salire in cattedra prima Berardi e poi Bastoni, attore protagonista e attore secondario, ruoli e vesti diverse per un fine però comune: quello di raggiungere la vittoria. Con il successo di sabato ...