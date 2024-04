EA Sports FC 24 Calendario TOTS | Elenco Completo Team Of The Season

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di venerdì 19 aprile 2024) Electronic Arts ha divulgato ilufficiale deie delle votazioni che sono in programma a partire da oggi e che termineranno durante il mese di giugno. Le carte speciali delOf Thesaranno presto disponibili nella modalità Ultimatedel simulatore calcistico EAFC 24. Ormai mancano poche settimane alla release deidella popolare modalità Ultimate. Abitualmente Electronic Arts rilascia il primoOF Thedurante l’ultima settimana del mese di Aprile e la prima del mese di Maggio. La software house canadese rilascerà ogni venerdi undi uno dei 5 campionato più importanti del panorama calcistico europeo. Per la prima volta in assoluto, ...