Il figlio di Vasco Rossi assolto dopo 8 anni: era accusato di aver provocato un incidente stradale - Il figlio di Vasco rossi assolto dopo 8 anni: era accusato di aver provocato un incidente stradale - Davide rossi è stato assolto in secondo grado dall'accusa di lesioni stradali e omissione di soccorso. I giudici della Corte d'Appello hanno ritenuto che ‘il fatto non sussiste'. Il motivo Non ...

