Carmine Masiello - capo di Stato maggiore | l' esercito va rinnovat - bisogna fare in fretta

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 3 maggio 2024) In un’intervista al Corriere della Sera, il generale di Corpo Armata, da febbraio 2024didell’, ribadisce la necessità di rinnovamento dell’italiano. Si tratta di un’innovazione a tutto campo che deve partire dalla tecnologia, mezzo e non fine, per potenziare gli strumenti, le strutture, i sistemi d’arma, ma anche le procedure. “Esbrigarsi a farlo, perché non sappiamo cosa accadrà” afferma. Per poi aggiungere che "l’Italia deve diventare una nazione con una capacità di deterrenza reale e credibile".