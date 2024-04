Vent’anni dall’uccisione di Fabrizio Quattrocchi | la sorella Graziella | “Tante bugie | era un italiano vero”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 aprile 2024) Il 14 aprile del 2004 venne giustiziato da terroristi iracheni, un’immagine che fece il giro del mondo, soprattutto le sue frasi pronunciate davanti ai terroristi: “Fu un momento terribile, ma dimostrò il suo coraggio fino alla fine. Era una persona meravigliosa e generosa” Era il 14 aprile del 2004 quando moriva, ucciso in modo barbaro,. Tutti ricordano bene quel momento, tutti ricordano bene cosa disse il cittadinoproprio mentre i suoi aguzzini lo stavano giustiziando, prima chiese di poter togliere la kefia che gli copriva tutto e poi pronunciò le frasi che andarono in giro in tutto il mondo: “Adesso vi faccio vedere come muore un“. Sono passatida quel momento e in tutto questo tempo, al di là della memoria, che è fondamentale, a ricordarlo sono le ...