Vent’anni di CasaPound - vent’anni degli identitari in Italia Celebrati con un libro da non perdere

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 apr – La data è il 20 aprile 2024, richiamante a quello stesso giorno che, nel 2003, inaugurò la vita del movimento: da allora, gliinhanno svolto venti anni di attività, tra conferenze, dibattiti, militanze politiche. Certamente, non prive di intoppi, soprattutto per le cicliche polemiche inventate ad arte. incapaci di impedirne la prosecuzione e lo sviluppo. Arriva così una celebrare l’importante traguardo temporale. Per l’appunto, intitolato Venti, un numero richiamante anche alla tradizione storica. Venti, ilsuidiLa presentazione è stata già annunciata e noi non potevamo mancare all’appuntamento. Questo per l’evidente momento culminante, che richiama a quella data di ...