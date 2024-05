Eurovision 2024 - cosa è successo nella seconda semifinale | Angelina Mango regin - Israele finalista tra i fischi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Giovedì 9 maggio l’Song Contest è andato in onda con la sua: un’altra serata di grande performance e musica in cui le ultime sedici nazioni semifinaliste hanno gareggiato per accedere al gran finale programmato per sabato 11 maggio. Come sempre, un evento dai ritmi serratissimi che però ha comunque regalato tanti colpi di scena. Eccosconvolge tutti con “La Noia” Uno dei momenti della serata più attesi e apprezzati dal pubblico italiano e non solo è stato sicuramente quello della performance della nostra, che è salita sul palco della Malmö Arena per cantare ancora una volta La Noia. Tra ballerini, rose, lingue di fuoco e un meraviglioso trono, la vincitrice di ...

Oggi, mercoledì 9 maggio 2024, in onda l' Eurovision Song Contest in diretta tv alle 21 su Rai 2 con il commento di Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

Una serata all'insegna dei lustrini presenti sugli outfit degli artisti in gara. Il bianco si conferma come la soluzione per andare sul sicuro. Angelina Mango ci offre un assaggio di quello che sarà: c'è grande attesa per l'esibizione firmata Etro ...

Eurovision 2024, La Rai viola il regolamento e manda in onda i risultati del televoto: Angelina Mango a rischio squalifica - Eurovision 2024, La Rai viola il regolamento e manda in onda i risultati del televoto: Angelina Mango a rischio squalifica - Ieri sera si è svolta la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest. Angelina Mango, in gara per l’Italia con il brano “La noia”, ha infiammato il palco dell’Arena di Malmo. Un’esibizione ...