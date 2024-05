Vanina – Un vicequestore a Catania 2 si farà? Il destino della fiction Mediaset

Dopo la fine della prima stagione della serie, Ecco gli indizi che aspettano i fan per i nuovi episodi La serie Vanina - Un vicequestore a Catania è giunta a conclusione e i fan si domandano se si farà una seconda stagione. Con un cast d'eccezione guidato da Giusy Buscemi, la fiction Mediaset è ... Continua a leggere>>

Ci sarà Vanina 2 – Un Vicequestore a Catania , la fiction con Giusy Buscemi? Tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, mercoledì 17 aprile 2024 è andata in onda l’ultima puntata che ha lasciato un finale ricco di interrogativi. Scopriamo insieme se è in programma una seconda stagione. Vanina 2, ... Continua a leggere>>

Il commissario Montalbano: “Basta fiction che lo imitano”, protesta dei fan - E' tempo di serie tv poliziesche ambientate in Sicilia: nelle ultime settimane abbiamo visto in onda, infatti, tra Rai1 e Canale5, Màkari e Vanina-Un ...

Continua a leggere>>

Viola Come il Mare 2 su Canale 5 da venerdì 3 maggio, da domani in anteprima su Mediaset Infinity - Terminate Se Potessi Dirti Addio e Vanina – Un vicequestore a catania, Canale 5 lancia un’altra serie prima del consueto arrivederci a settembre. Per i fan di Viola Vitale e Francesco Demir è tempo di ...

Continua a leggere>>

Briganti: trama, cast, location, sigla e dove vedere la nuova serie tv - Nel cast della serie tv spiccano alcuni nomi già visti in altre serie tv, come Ivana Lotito (Gomorra), Orlando Cinque (Vanina-Un vicequestore a catania), Alessio Praticò (Un’estate fa), Federico ...

Continua a leggere>>