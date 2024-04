Vanina 2 – Un Vicequestore a Catania ci sarà? Le ultime news sulla fiction di Canale 5

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ci2 – Un, lacon Giusy Buscemi? Tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, mercoledì 17 aprile 2024 è andata in onda l’ultima puntata che ha lasciato un finale ricco di interrogativi. Scopriamo insieme se è in programma una seconda stagione.2, una seconda stagione è probabile: il motivo Dopo quattro puntate, si è conclusa la prima stagione di. La nuova, in onda in prima serata su5, racconta la storia diGuarrasi (interpretata da Giusy Buscemi) e della sua squadra. Buoni gli ascolti che hanno visto la serie vincere la serata battendo il nuovo show di Chiara Francini su Rai1 e la Pupa e il Secchione su Italia 1. L’ultima puntata andata ...