“Niente cellulare all’asilo | sì al tablet alle elementari” Ma Valditara non molla su “carta e penna”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Che senso ha ilo alla scuola d’infanzia?medie? Io non ci vedo un uso didattico. Anzi più abituiamo questi ragazzi a usare meno ilmeglio è per loro”. Cose di buon senso, quelle dette oggi dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, nel suo intervento al seminario sull’innovazione tecnologica organizzato da Snals-Confsal oggi a Roma. Ma anche cose che solleveranno, come al solito, il polverone della sinistra, che quando c’è da autorizzare qualsiasi cosa che sia considerata “moderna”, a prescindere dall’utilità, non si fanno troppi scrupoli. Ovvio che invece, come specifica il ministro, da un certo punto in poi del percorso scolastico, il computer sia preziosissimo.: no ...