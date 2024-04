Secondo festival della calligrafia Carta e penna camminano con le idee

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Tornare a scrivere sulla, con lache cammina insieme alle. È un’arte vera quella legata alla, un gesto antico eppure pieno di futuro cui è dedicato unarrivato quest’anno alla seconda edizione. L’organizzazione è dell’osservatorio nazionale sulla mediazione linguistica e culturale, Carlo Nofri ne è il referente per Fermo città dell’apprendimento e insieme al segretario Alessandro Ciaudano parla di una edizione da record, con 12 istituto comprensivi del fermano coinvolti, in 26 comuni, con 263 insegnati che hanno partecipato ai corsi, con ricadute didattiche su 150 classi e ben 3 mila studenti, erano la metà l’anno scorso. Ieri l’emozione delle premiazioni, sul palco i migliori calligrafi delle scuole fermane. Per l’Istituto comprensivo Da Vinci Ungaretti, per la ...