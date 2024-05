Lotta | Italia fuori dalle Olimpiadi di Parigi 2024 nella greco romana

(Di giovedì 9 maggio 2024) Brutte notizie per la Nazionalena di. Nel Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica di Istanbul infatti, nessun azzurro diè riuscito a centrare il pass per le prossimedi. La rassegna turca è l’ultima chance per qualificare gli atleti e oggi, per la, hanno preso parte Andrea Setti (67 kg), Riccardo Abbrescia (77 kg), Mirco Minguzzi (87 kg) e Nikoloz Kakhelashvili. Tutti e quattro però sono stati sconfitti al primo turno, rispettivamente contro l’estone Jeremejev, l’indiano Vikas, l’armeno Tedevosyan e l’ungherese Sozke. Per nessuno dei quattro c’è la possibilità di ripescaggio. Domani sarà il turno dellafemminile, con la nazionale ...

