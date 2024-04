Il Milan lancia il progetto Under23 | dopo Juventus e Atalanta | è la terza società a creare la seconda squadra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Prende forma il piano per ladel. Al termine della riunione tenutasi questa mattina a Londra tra i vertici della, è stato deciso che Jovan Kirovski, ex ds dei Los Angeles Galaxy, si occuperà principalmente di dare concretezza alUnder 23 in Lega Pro, come riportato da Gianlucadimarzio.com. Ilè deciso a farlo decollare già dalla stagione 2024/2025, ma la partecipazione resta ancora un dubbio perchéla richiesta servirà che nessun altro club si iscriva al campionato. Ma i rossoneri fanno sul serio. Questo è un segnale importante per il movimento calcistico italiano, che ancora fa fatica nel valorizzare i giovani. Ilcrede nel coltivare talenti in casa piuttosto che andare a comprarli all’estero a ...