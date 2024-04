Cody Rhodes | Dopo WM 40 ho chiesto ad Undertaker se voleva creare un tag team con me

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il main event di WrestleMania 40 tra Roman Reigns eha preso una piega sorprendente quando The Rock ha eseguito una Rock Bottom su John Cena. Nel momento in cui l’incontro ha raggiunto il suo culmine, l’iconico suono del gong di Theè risuonato in tutto lo stadio, suscitando un’ondata di entusiasmo da parte del pubblico. Il Deadman si è poi concentrato sul Final Boss, sferrandogli una chokeslam.la mossa ad effetto, il becchino è scomparso all’improvviso come era apparso, lasciando i presenti a bocca aperta per il suo breve ma memorabile ritorno. Parlando con Sports Illustrated,ha discusso dell’apparizione del Phenom allo Showcase of The Immortals e ha rivelato la sua prima reazione al suo aiuto. Le sue parole “Quando ho sentito il gong e c’era The ...