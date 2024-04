Trema ancora la terra nei Campi Flegrei . L' Osservatorio Vesuviano ha emesso, poco fa, un comunicato per un nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei : «A...

Terremoto oggi | 22 aprile 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , ...

Reggio Calabria , 22 aprile 2024 – Non si ferma il Terremoto in Calabria . Dopo le avvisaglie dei giorni scorsi, nella notte altre quattro scosse : la più forte di magnitudo 3.5 è stata registrata alle ...

Terremoto oggi a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3,5 a Cittanova: avvertita in tutta la provincia - Un Terremoto di magnitudo 3,5 è stato registrato nella notte a 4 chilometri da Cittanova, nella provincia di Reggio Calabria ...fanpage

Terremoto di magnitudo 3.5 scuote la provincia di Reggio Calabria: epicentro tra Cittanova e Molochio - Una leggera scossa alle prime ore del mattino non causa danni significativi, rassicurano le autorità ...infooggi

Scossa significativa di Terremoto nel Reggino e nel Vibonese - La terra continua a tremare in modo significativo in Calabria. Nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 questa notte intorno alle 2:11, con epicentro a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. La ...zoom24