Borsa | l' Europa consolida il rialzo con Milano in luce +0,85%

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le Borse europee confermano ilconpiù tonica delle altre. Piazza Affari sia +0,85% con il Ftse Mib a 34.596 punti. Il listino allunga sulla scorta degli acquisti su Iveco (+6,7%), Enel (+3,3%), Leonardo (+2,99%), Mediobanca (+2%) , Pirelli (+1,9%). Quanto agli altri listini, Francoforte guadagna lo 0,57%, Parigi lo 0,54% e Londra lo 0,52%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre mezzo punto con i titoli legati ai servizi di pubblica utilità e all'energia in evidenza. Risale lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund sfiora i 132 punti. Sempre in calo di 5 punti base il rendimento del decennale italiano al 3,77%. Sul fronte delle commodity, il gas inverte la rotta e sale dell'1,2% oltre quota 31 euro. Inanche il petrolio con il wti verso 80 dollari (+0,6%) e ...

