Basket Serie C Correggio punta al blitz a Modena Scandiano | vita facile col Magik?

(Di sabato 9 marzo 2024) Duplice trasferta per le reggiane impegnate nella seconda e ultima giornata ad orologio. Si comincia alle 20 da, dove la Pallacanestro(16) affronta il Mo.Ba (14): due squadre che vivono momenti diametralmente opposti, dal momento che la squadra di Papaleo – con il successo casalingo nel derby con Montecchio – ha raggiunto le 3 vittorie consecutive e affronterà la poule salvezza con entusiasmo; gli avversari, invece, sono reduci da 5 stop di fila e vogliono utilizzare l’impegno odierno per tentare di uscire dal tunnel. Alle 21 trasferta per l’Emil Gas(32): archiviato il discorso primo posto grazie al successo in rimonta contro la Francesco Francia nel big match dell’ultima giornata, i bianco-blu sono ospiti del(10), penultimo, eno a prepararsi al meglio alla ...

