Basket serie c Quarta vittoria di fila per Correggio

(Di lunedì 11 marzo 2024)87 MODENA 66 MODENA: Reale 21, Proli ne, Twum 4, Obitso 19, Mingotti 2, Casu 6, Malagoli, Saccone 12, Mantovani, Nasuti, Taddei 2, Ezedize. All. Coppeta.: Messori 11, De Toni, Spallanzani ne, Morgotti 10, Sutera 8, Pini 11, Guardasoni L. 21, Manicardi ne, Iori 10, Guardasoni M. 2, Lavacchielli 14. All. Pantaleo. Arbitri: Salatti e Fontanili di Parma. Parziali: 8-29, 22-54, 40-67.diper la Pallacanestro(18), che certifica l’ottimo momento di forma imponendosi sul parquet di un Mo.Ba Modena (14) in crisi nera, come dimostrato le 6 sconfitte consecutive. Gli ospiti, dopo aver segnato 29 punti nel primo quarto, sono subito in controllo, e gestiscono senza problemi la contesa nei restanti 30’.

Serie A1, Roma cade a Milano: il club rossonero si impone 66 - 61: Basket 2023 - 2024 Serie A1 femminile Tabellino partita Sesto San Giovanni - Oxygen Roma Squadra in casa Sesto San Giovanni Squadra avversaria Oxygen Roma La Oxygen Roma Basket si deve arrendere in ...

Senza Shields, l'Olimpia tenta la rimonta ma non la completa: il Big Match lo vince la Virtus: Basket 2023 - 2024 Serie A Tabellino partita Virtus Bologna - Olimpia Milano Squadra in casa Virtus Bologna Squadra avversaria Olimpia Milano Senza Shavon Shields (e Stefano Tonut),per vincere a ...

Halley Thunder: bella esperienza nelle Final Eight: Halley Thunder: bella esperienza nelle Final Eight: La Thunder Basket Matelica conclude la sua esperienza alla "Final eight" di Coppa Italia di serie A2 e si prepara per il prossimo match contro il Ponzano. Il coach Sorgentone esprime soddisfazione per ...

Basket c e d. Sbf ko a Bologna. Successo 4 Torri: Basket c e d. Sbf ko a Bologna. Successo 4 Torri: La Scuola Basket Ferrara chiude la prima fase con una sconfitta contro la Sg Fortitudo, risparmiando i giocatori chiave. Dopo un buon inizio, cede nel finale. Ora si prepara alla pool salvezza per man ...

Basket, serie A: Bologna batte Milano nel derby d'Italia. Brescia resta in testa alla classifica: Basket, serie A: Bologna batte Milano nel derby d'Italia. Brescia resta in testa alla classifica: Bologna vince il derby d’Italia controllando l’Olimpia Milano dal primo all’ultimo minuto. Belinelli gioca una partita di grande sostanza, con lui tutta la Virtus che sale ...