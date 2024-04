In Puglia Bari e Lecce reginette del turismo

Sul palco del teatro Kismet in scena “C’è sempre qualcosa da bere” - tra i promotori della stan-up a bari e in puglia. Lo show racconta, per la prima volta sotto forma di stand-up comedy, l’esperienza di una morte sfiorata che si trasforma in una salvifica rinascita.

Continua a leggere>>

Aperture straordinarie del Palazzo dell'Acqua a bari - bari (ITALPRESS) - Architettura tra le più originali e prestigiose del borgo umbertino, Il Palazzo dell'Acqua sarà aperto nei giorni dell'1 e ...

Continua a leggere>>

Operazione contro il traffico illecito di rifiuti: sequestrata cava e autocarri - bari - Le forze dell'ordine, coordinate dal Gruppo Carabinieri Forestale di bari con il supporto del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e della Compagnia CC di Altamura, hanno es ...

Continua a leggere>>