In Puglia parte il numero unico di Emergenza Europeo: dal 16 aprile il 112 sarà l' unico numero da comporre in caso di necessità. Si parte da Bari e Brindisi . Da domani -...

Con i guai giudiziari del Pd a Bari , il centrosinistra rischia di interrompere bruscamente la buona politica locale. L'articolo Nero Bari : il Pd in Puglia ha un po' di problemi proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Il ministero delle Finanze ha diffuso i dati sulle imposte 2022. Bari 22419 euro pro capite, Lecce 23033. Al terzo posto fra le città pugliesi c'è Taranto con 20450. Nella provincia ionica Leporano è terza in Puglia con 20641 euro, più del capoluogo a quota 20355 pro capite. La Puglia è terzultima ...

In puglia bari e Lecce reginette del turismo - Sono bari e Lecce (con le loro province) le "reginette" del turismo pugliese: la prima, tra tutti i comuni di puglia, riesce ad attrarre il maggior numero di turisti (1,65 milioni contro gli 1,45 di ...

Michele Emiliano rinvia audizione in Commissione Antimafia - Michele Emiliano, governatore della puglia, ha comunicato la sua indisponibilità per l'audizione in programma giovedì 2 maggio alle 10.30 presso la Commissione parlamentare Antimafia. Emiliano ha invi ...

