L’esposizione delle banche al rischio fisico legato al clima

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 23 aprile 2024) Di Roberto Savelli L’onda lunga degli effetti dei disastri naturali causati dal cambiamentotico in corso e un processo disordinato di decarbonizzazione, su cui tutti i Paesi industrializzati sono al lavoro (Italia compresa), sono i due fattori che possono minare la stabilità del sistema economico e provocareperdite per quello bancario-finanziario. Per questo motivo, è necessario che gli istituti di credito valutino con la massima attenzione la loro esposizione alale incentivino maggiormente la sostenibilità del Pianeta, con i loro investimenti e con la concessione di mutui e prestiti alla clientela. Senza trascurare il fatto che il sistema bancario, nel suo ruolo di ...