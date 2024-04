L’esposizione delle banche al rischio fisico legato al clima

(Di martedì 23 aprile 2024) Di Roberto Savelli L’onda lunga degli effetti dei disastri naturali causati dal cambiamentotico in corso e un processo disordinato di decarbonizzazione, su cui tutti i Paesi industrializzati sono al lavoro (Italia compresa), sono i due fattori che possono minare la stabilità del sistema economico e provocareperdite per quello bancario-finanziario. Per questo motivo, è necessario che gli istituti di credito valutino con la massima attenzione la loro esposizione alale incentivino maggiormente la sostenibilità del Pianeta, con i loro investimenti e con la concessione di mutui e prestiti alla clientela. Senza trascurare il fatto che il sistema bancario, nel suo ruolo di ...

Talla (Arezzo), 22 febbraio 2024 – Un'ordinanza del Comune di Talla ( Arezzo) vieta l'esposizione di cibo per cani e gatti all'esterno delle abitazioni per scoraggiare l'avvicinamento di lupi (ma anche di ibridi o cani inselvatichiti) così da evitare ulteriori pericolosi contatti con persone e animali domestici. Il provvedimento è stato deciso dopo che due lupi sono stati attirati dalle crocchette per gatti e si sono avvicinati alle case della ... (lanazione)

Sarzana (La Spezia), 6 marzo 2024 – Alla Fiera delle Nocciole , che si svolgerà a Sarzana da sabato 6 a lunedì 8 aprile, non saranno presenti banchi di animali . A stabilirlo, su proposta dell’assessore alla tutela degli animali Sara Viola e dell’assessore al commercio Luca Ponzanelli e sulla scia di quanto già avvenuto nel comune di Spezia, è stato il voto favorevole della giunta Ponzanelli che lo scorso 16 febbraio ha deciso di vietare, per i ... (lanazione)

Arezzo , 12 marzo 2024 – Dal 16 al 24 marzo 2024 Pergentino Spazio delle Arti di via Cavour 188, ad Arezzo , ospita “Emma” , mostra personale di fotografia di Lucrezia Senserini a cura di Marco Botti. Sabato 16 marzo, alle ore 17, l’apertura ufficiale dell’ esposizione promossa in collaborazione con l’associazione culturale Ezechiele. Nel corso della giornata inaugurale sarà presente il dottor Giampiero Cesari, noto psichiatra e psicoterapeuta, ... (lanazione)

Al Motor Valley Fest il networking dei giovani talenti e delle start up - Al Teatro del Collegio San Carlo di Modena in scena 11 Talent Talk con gli studenti e i top brand dell’automotive, in Piazza Grande protagoniste le Università con l’esposizione di vetture Formula SAE.online-news

Un moto dell’anima: la confraternita preraffaellita in mostra a Forlì - L’esposizione testimonia l’intensità della fascinazione degli artisti britannici moderni per l’arte rinascimentale italiana ...ilsole24ore

La Liberazione, ottanta anni fa. Al via la mostra di foto e documenti - In piazza Matteotti l’esposizione dell’Istituto storico per la Resistenza, presentata nelle Stanze della Memoria ...lanazione