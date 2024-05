Aumento dei prezzi dei biglietti della metro di Napoli e sciopero nazionale | sfide per i pendolari

Il costo dei biglietti per bus e metro a Roma probabilmente passerà da 1,5 a 2 euro per la corsa singola. "Non è accettabile, perché va a danneggia re fasce più deboli della popolazione e scoraggia l'uso del trasporto pubblico", ha commentato a ...

Si parla di “formato di produzione ospitante”, ma ha riflessi diretti sulle singole emittenti che detengono i diritti di trasmissione. La rinuncia – per diversi motivi – al 4K per quel che riguarda i principali (anche se non tutti) eventi sportivi ...

Non è troppo tardi per comprare il Bitcoin: lo spiega questo analista - Non è troppo tardi per comprare il Bitcoin: lo spiega questo analista - Ali Martinez conferma: il Bitcoin è in crescita, ma ancora in zona di acquisto. Investitori, è il momento di agire

Auto, nel mondo circolano oltre 40 milioni di veicoli elettrici. -90% prezzi batterie agli ioni di litio dal 2010 - Auto, nel mondo circolano oltre 40 milioni di veicoli elettrici. -90% prezzi batterie agli ioni di litio dal 2010 - Secondo la nuova edizione dell'annuale Global Electric Vehicle Outlook dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) al 2023 circolavano nel mondo oltre 40 milioni di veicoli ...

Crocierissime: passione per le crociere in famiglia - Crocierissime: passione per le crociere in famiglia - Le famiglie italiane stanno abbracciando con sempre più entusiasmo l'idea di una vacanza in crociera, con un aumento del 13% già nel primo quarter rispetto al 2023, che aveva a sua volta già reg [...] ...