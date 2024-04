Trasporti Roma – Santori Lega | Servizi pessimi - nessun controllo sull’evasione delle tariff - ma atac chiede l’aumento dei biglietti

La prima giornata del G7 dei Trasporti a Palazzo Reale e il match di Europa League tra Milan e Roma, con un arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina di un tifoso fuori dal Meazza e un daspo in arrivo per un altro spettatore che ha aggredito uno steward durante le fasi di accesso allo stadio di San Siro. Il maxi spiegamento di forze in centro L'articolato dispositivo di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica predisposto dal ... (ilgiorno)

“Giornata difficile per chi si muove in città e per i tanti pendolari della Regione a causa dello sciopero indetto per oggi da Cgil e Uil a cui hanno aderito anche Atac, Cotral e Roma Tpl. La mobilitazione, che non ha un orario di svolgimento uguale per tutti i lavoratori del settore, ha una ricaduta pesante sul traffico e sulla mobilità cittadina, già messa a dura prova dai ritardi, dalle cancellazioni e dai mille disservizi quotidiani del ... (italiasera)

trasporti a rischio nella giornata di giovedì 11 aprile 2024 per lo Sciopero generale nazionale indetto da Cgil e Uil. Bus, metro e treni si fermeranno in diverse città... (ilmessaggero)

Partira’ domani mattina alle 5.15 da Via Palatucci, a Cesano, la prima navetta 036L con arrivo previsto al borgo, in via Miotto, alle 5.30. La frequenza delle partenze sara’ di 30 minuti, con servizio circolare e attivo dal lunedi’ al sabato fino alle 24.00. Il capolinea temporaneo di via Palatucci sara’ 50 metri dopo Via Marino Dalmonte. La linea 036L, gestita dalla Roma Tpl, incrocera’ le linee 024 e 036 in Via Palatucci. Non appena saranno ... (romadailynews)