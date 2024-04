Cantiere Garisenda | contributi per 100mila euro da destinare alle attività commerciali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Bologna, 16 aprile 2024 - Importanti novità per la, simbolo della città di Bologna,prese con un’opera di consolidamento al fine di mettere definitivamente al sicuro la torre malata. A seguito di un incontro tra l'assessora al Commercio, Luisa Guidone, i commercianti di via Zamboni e via san Vitale e le loro associazioni di categoria, si è optato per la pubblicazione di un bando pera fondo perduto del valore di 100.000, dain prossimità del' e che stanno risentendo dei disagi relativi ai lavori. Il colloquio L'incontro – spiega il Comune in una nota “si è tenuto in un clima di grande collaborazione, sulla scia di un percorso ...