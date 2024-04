Totò diventerà un brand | le attività commerciali non possono più utilizzare la sua immagine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A breve non si potrà piùil nome e l’diper finie pubblicitari. Una richiesta che gli eredi del grande artista hanno avanzato tramite i loro avvocati, e che è rivolta alledi tutta Italia. Gli eredi distanno pensando ora di creare une un format di ristoranti e pizzerie che richiameranno il nome e l’didiventa un: non si potrà piùla suaLa decisione dei familiari dell’artista avrà un importante impatto sulle pizzerie, sui ristoranti e le paninoteche che fino ad oggi hanno utilizzato l’del celebre attore e della ...

