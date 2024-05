Il tabellone di Lorenzo Musetti a Roma | il pericolo di un ‘big-server’ e Grigor Dimitrov…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) Quale sarà ilche vedremo a? La domanda è pertinente perché, con l’eccezione di Montecarlo, il rendimento nei grandi tornei del carrarino non è stato positivo. Certo, la Finale raggiunta nel Challenger di Cagliari è stata una ventata d’aria fresca, anche se però nel suo modo di stare in campo si sono notati i soliti atteggiamenti e una posizione in campo troppo arretrata. L’azzurro si presenta da testa di serie n.26 e inizierà il proprio percorso dal secondo turno. Sul suo cammino la possibile sfida contro l’americano Christopher Eubanks. Non certo un avversario irresistibile sulla terra, ma un giocatore che per le caratteristiche potrebbe mettere tanto in difficoltà, viste le sue qualità al servizio. In alternativa vi sarà un qualificato. Nel terzo turno eventuale la partita più probabile ...