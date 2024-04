Atletica | Kerley non illumina Bednarek e Coleman lottano in un vento fuori controllo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) C’era grande attesa per rivedere all’opera lo statunitense Freddopo il 10.03 timbrato lo scorso 16 marzo a Coral Gables (Florida, USA). Il Campione del Mondo dei 100 metri nel 2022 è tornato in scena dopo tre settimane nella medesima località, in occasione dell’Hurricane Alumni Invitational. L’americano si è imposto, ma con il tempo tutt’altro che sfavillante di 10.14, nonostante unfavorevole di 1,6 m/s. Prova poco brillante per il velocista a stelle e strisce, che soltanto al photo-finish ha avuto la meglio sul brasiliano Paulo Andre Camillo (10.14 anche per il sudamericano). Il giamaicano Kadrian Goldson ha chiuso in terza piazza (10.18) appena davanti al brasiliano Rodrigo Do Nascimento (10.18). L’altra attesa della notte era per il Meeting di Miramar, ma sulla località della Florida ha fatto capolino un violentissimo ...