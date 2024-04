Atletica | Tortu settimo all’esordio stagionale nei 100 | Lyles batte Bednarek

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Filipponei 100 metri al Tom Jones Memorial Invitational di Gainesville, in Florida. Si corre outdoor con 1.7 m/s di vento a favore. La gara la vince il solito Noah(10.01), cheal photo finish i connazionali Kenny(10.01) e Kyree King (10.02). Quarto posto per il giapponese Hakim Sani Brown (10.04). Quinto il liberiano Joseph Fanbulleh (10.07) e sesto il giamaicano Ryiem Forde (10.12), che chiude di 3 centesimi davanti a(10.15), ultimo degli atleti partenti (assente il liberiano Emmanuel Matadi). Buon esordio per l’azzurro, considerando che non scendeva in pista da settembre 2023, che punta ad arrivare al massimo della condizione per gli Europei di Roma, in programama a giugno, e per le Olimpiadi di Parigi, tra ...