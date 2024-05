Calcio | Questa Atalanta è un sogno | in finale di Europa League troverà il Leverkusen

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) Se in Italia tutti lavorassero come hanno fatto i Percassi a Bergamo, probabilmente avremmo potuto annoverare nei nostri palmarès parecchi trofei internazionali in più. Lo diciamo a prescindere da come andrà ladi Dublino, perché ciò che l’ha costruito in questi anni è stato qualcosa di incredibile. Ha dimostrato che dare fiducia ai giovani ripaga, è ripartita dal proprio settore giovanile sfornando talenti uno dopo l’altro, abbinandoli a giocatori di spessore che ha valorizzato sempre di più. La ricetta perfetta per far bene in Italia, ma ora possiamo dire anche per far bene in. Un’daconquista ladi(Credit foto – pagina FacebookBergamasca ...