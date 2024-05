Giro d’Italia - la Toscana abbraccia la corsa rosa Torre del Lago-Rapolan - aria di Strade Bianche

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024)del(Lucca), 9 maggio 2024 – Tappa impegnativa ald'Italia oggi, dopo le ultime disegnate per i velocisti ma, come nell'arrivo di ieri a Lucca, divorate dai pistard. Il sesto appuntamento della2024 è tra Viareggio (del) eo Terme di 180 km, e passa per le terre dell'Eroica e della, di cui condivide due dei tre sterrati con il terzo finora inedito. Proprio sugli sterrati Tadej Pogacar galleggia come se avesse un'altra bici rispetto alla concorrenza: prova ne è la monumentale prestazione alladel marzo scorso, con la fuga iniziata e poi vinta 81 km prima dell'arrivo. "Prima parte pianeggiante nell'entroterra ...