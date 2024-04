Welfare | il governo risparmia sui non autosufficienti Famiglie e anziani traditi | Mancano almeno 7 miliardi

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 1 aprile 2024) IlMeloni è finito nel mirino per il decreto, la decisione di fatto dire sui nonha traditoche contavano su quelle risorse. Piovono critiche da parte delle associazioni di settore: "Servirebbero 5-7". L'esecutivo non ha rispettato i patti, tra rinvii e indennità difficili da ottenere, oltre ad una riforma dell'assistenza domiciliare che di fatto è stata cancellata. Osservazione - si legge su Repubblica - che non viene negata dal: la sottosegretaria alMaria Teresa Bellucci, responsabile della riforma, ha spiegato in più occasioni come la legge 33/2023 sia ancora in piena attuazione, è prevista la messa a punto di numerosi altri decreti, alcuni dei ...