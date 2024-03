Baltimora | inizia la battaglia legale Risarcimenti per almeno 3 miliardi | l’armatore potrebbe invocare il precedente del Titanic

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)tredi dollari. A tanto dovrebbe ammontare, secondo le prime stime, il conto a carico degli assicuratori per il disastro del ponte Francis Scott Key di. Ci sono da ripagare il costo di ricostruzione dell’infrastruttura e le perdite, al momento molto difficili da quantificare, causate dal blocco del porto. Inoltre scatteranno iper le 6 vittime dell’incidente. Nel dettaglio de richieste di indennizzo per il pontero raggiungere 1,2di dollari, tra 350 a 700 milioni di dollari l’esborso per le vittime. Secondo l’amministratore delegato dell’assicuratore Lloyd’s di Londra, John Neal, iro essere tra i maggiori di sempre nel settore delle assicurazioni marittime. “Questo incidente ...