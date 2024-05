Poliziotto accoltellato a Milano Sala | Governo non ha fatto il suo dovere

(Di giovedì 9 maggio 2024) È stabile, in condizioni critiche dopo 70 trasfusioni di sangue l'agente di Poliziala scorsa notte alla stazione dei treni di Lambrate da un marocchino, irregolare con alcuni precedenti e denunce. L'aggressione è avvenuto dopo la richiesta di aiuto di alcuni passeggeri e passanti che erano stati aggrediti a colpi di pietra dal marocchino in evidente stato di alterazione. Gli agenti sono intervenuti ed hanno dovuto utilizzare il teaser per bloccarlo; malgrado questo è riuscito a colpire alla schiena ilcon diversi fendenti. Divampa la polemica politica e l'allarme sicurezza nel capoluogo lombardo. «Ilnon hasil suo» ha spiegato il sindaco, Beppe

Youtuber accoltellato in diretta streaming, morto 50enne: l'aggressore e la vittima erano coinvolti in una causa legale - Youtuber accoltellato in diretta streaming, morto 50enne: l'aggressore e la vittima erano coinvolti in una causa legale - Uno youtuber è morto davanti a un tribunale di Busan dopo essere stato accoltellato da un altro contente creator durante una diretta streaming. Il sospetto è stato successivamente catturato dalla ...

Chi è e come sta Christian Di Martino, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate - Chi è e come sta Christian Di Martino, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate - È sedato dopo una serie di interventi che si sono conclusi alle 9.30 di stamani Christian Di Martino, 35 anni, il viceispettore delle Volanti di Milano accoltellato intorno a mezzanotte nei pressi ...

Poliziotto accoltellato, scoppia il caso sicurezza a Milano. Sala: "Il governo non fa il suo dovere" - Poliziotto accoltellato, scoppia il caso sicurezza a Milano. Sala: "Il governo non fa il suo dovere" - Lambrate, affondo del primo cittadino dopo l’aggressione del vice ispettore Christian Di Martino da parte di un 37enne irregolare. “Se c'è un provvedimento di espulsione il dovere è eseguirlo. Qui è c ...